В НБУ заявили, что готовы к открытию рынка земли

Для банковской системы эта реформа станет хорошим шагом, поскольку появится дополнительный актив, который может выступать как застава по кредиту, отметили в ведомстве.

Национальный банк Украины (НБУ) готов к открытию рынка земли сельскохозяйственного назначения, поскольку земля может стать дополнительным активом для предоставления заставы по кредиту.

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Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer.

"Земля - это актив. Банковская система готова к работе с землей. Для банковской системы эта реформа станет хорошим шагом, поскольку появляется дополнительный актив, который может выступать как застава по кредиту", - цитирует издание Сологуба.

Он добавил, что нынешняя ситуация с земельной реформой похожа на "пример из учебника по макроэкономике".

"Этот рынок уже существует. Однако этот рынок остается в тени. Вот почему цены на землю искривлены. Реформа наведет порядок", - подчеркнул Сологуб.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсирует в этом году в Украине проведение земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

По оценке Всемирного банка, отмена моратория будет приносить экономике Украины 0,7-1,5 млрд долл. ежегодно.