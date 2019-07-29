Количество свинохозяйств в Украине до 2025 года может сократиться вдвое

Ежегодно количество сельскохозяйственных предприятий в Украине, которые содержат свиней, сокращается на 200-500.

Количество свиноводческих хозяйств в Украине до 2025 года может сократиться на 42% по сравнению с количеством на 1 января 2019 года - до 1 тысячи хозяйств, сообщила пресс-служба Ассоциации свиноводов Украины (АСУ).

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"Учитывая динамику последних семи лет, эксперты АСУ прогнозируют, что до 2025 года количество свинохозяйств может сократиться до тысячи", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что наряду с развитием и укрупнением промышленных производителей свинины в Украине наблюдается и сокращение численности свинохозяйств. Так, если на 1 января 2015 года в Украине было 2,7 тысячи свиноводческих предприятий, которые содержали 3,7 миллиона свиней, то на 1 января 2019 года их количество сократилось до 1,7 тысячи, а количество поголовья - на 0,34 миллиона голов.

По данным ассоциации, ежегодно количество сельскохозяйственных предприятий в Украине, которые содержат свиней, сокращается на 200-500.

"В течение последних нескольких лет наблюдается естественный отсев свинохозяйств Украины. Сектор покидают небольшие операторы с поголовьем менее 2 тысяч голов. Это преимущественно сельскохозяйственные предприятия, которые занимаются выращиванием свиней ситуативно (к примеру, ожидая благоприятных цен на рынке), не инвестируют средства в меры по повышению биобезопасности и эффективности производства, и, таким образом, не являются конкурентоспособными", - подчеркнули в ассоциации.

В то же время, добавили в пресс-службе, такие структурные изменения нельзя назвать негативными, поскольку те производители свинины, которые адаптировались к новым условиям работы, постепенно занимают освободившуюся нишу. Так, если в начале 2015 года в хозяйствах с поголовьем более 5 тыс. голов содержалось 67% промышленного поголовья, то к началу 2019 года на таких предприятиях было сконцентрировано около 75% промышленных свиней.

Как сообщал УНИАН, по данным АСУ, поголовье свиней в украинских приусадебных хозяйствах в следующие пять лет может сократиться на 35% - до 1,7 миллиона голов из-за распространения опасного вирусного заболевания африканской чумы свиней (АЧС) и низкого уровня биологической безопасности.

По данным Госстата, поголовье свиней в Украине в 2018 году сократилось на 2% по сравнению с предыдущим годом и составило 5,9 миллиона голов.