Минсельхоз США повысил прогноз урожая украинской кукурузы

Экспорт кукурузы из Украины за этот период может составить 28 миллионов тонн, что на 1 миллион тонн превышает предыдущую оценку.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз урожая кукурузы в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) на 1 миллион тонн по сравнению с июньским прогнозом - до 34 миллионов тонн, сообщается в июльском отчете USDA.

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Согласно сообщению, экспорт кукурузы из Украины по итогам текущего 2019-2020 МГ может составить 28 миллионов тонн, что на 1 миллион тонн превышает предыдущую оценку американского ведомства.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 - июнь 2018) поставила на внешние рынки, по предварительным данным, 39,375 миллиона тонн зерновых культур.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 составил 61,3 миллиона тонн с площади 14,6 миллиона га.