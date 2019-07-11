Кабмин утвердил стратегию развития аграрного экспорта

Стратегическими направлениями развития экспорта агропродукции в ближайшие семь лет станут наращивание объемов поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, открытие новых рынков и расширение экспортных возможностей для малых и средних предприятий.

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 10 июля, утвердил стратегию развития экспорта продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Украины до 2026 года, а также план заданий и мер по ее реализации, разработанные Министерством аграрной политики и продовольствия совместно с Офисом поддержки реформ министерства, сообщила пресс-служба министерства.

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Согласно сообщению, целью стратегии является определение долгосрочной государственной политики, направленной на обеспечение стабильного наращивания объемов экспорта продукции отечественного сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

В пресс-службе Минагропрода отметили, что стратегическими направлениями развития экспорта украинской аграрной продукции станет наращивание объема производства и увеличение поставок агропродукции на внешние рынки, увеличение в товарной структуре экспорта доли продукции с высокой добавленной стоимостью, а также открытие новых рынков и расширение экспортных возможностей для малых и средних предприятий.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукцией Украины в 2018 году увеличился на 1,7 млрд долл. - до 24,3 млрд долл. В частности, экспорт украинской продукции АПК составил рекордные 18,8 млрд долл., а импорт - 5,5 млрд долл.