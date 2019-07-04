Литва прогнозирует убытки для экономики из-за небывалой засухи (видео)
20:09, 04 июля 2019Агро
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Столбики термометров ползут до рекордных для балтийского региона 40 градусов по Цельсию.
Иллюстрация REUTERS
В Литве небывалая засуха привела к чрезвычайному положению.
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Столбики термометров ползут до рекордных для балтийского региона 40 градусов по Цельсию.
Люди спасаются от жары кто как может - прохладительными напитками и водными процедурами, говорится в сюжете ТСН.
Местные фермеры в отчаянии. Говорят, в таких условиях могут потерять до половины урожая зерновых.
В Министерстве аграрной политики Литвы прогнозируют убытки для всей экономики страны.
Из-за небывалой засухи в Литве прогнозируют убытки для всей экономики страны
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