Литва прогнозирует убытки для экономики из-за небывалой засухи (видео)

Столбики термометров ползут до рекордных для балтийского региона 40 градусов по Цельсию.

В Литве небывалая засуха привела к чрезвычайному положению.

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Столбики термометров ползут до рекордных для балтийского региона 40 градусов по Цельсию.

Люди спасаются от жары кто как может - прохладительными напитками и водными процедурами, говорится в сюжете ТСН.

Местные фермеры в отчаянии. Говорят, в таких условиях могут потерять до половины урожая зерновых.

В Министерстве аграрной политики Литвы прогнозируют убытки для всей экономики страны.