Кому не хватает политической воли? Может ли Украина победить фальсификат и контрафакт

Фальсификат и контрабанда - давняя проблема украинской экономики, но с каждым годом она становится все острей. Нет практически ни одного сегмента отечественного рынка, который не был бы поражен этой «злокачественной опухолью». Она наносит не только миллиардные убытки бюджету, снижает инвестпривлекательность нашей страны, ограничивает развитие легального бизнеса, но и несет огромные риски для граждан, так как такие товары не безопасны для их жизни. Кроме того, фальсификат и контрабанда всегда идут рука об руку с криминалом, что провоцирует рост коррупции, а также представляет прямую угрозу для общества.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, только в прошлом году объем фальсифицированной или нелегально ввозимой продукции составлял: кофе - 40% (около 25 млн долларов), алкогольных напитков - 60% (400 млн долларов), агрохимической продукции - 25% (200 млн долларов), бытовой техники и электроники по отдельным категориям - от 50 до 70% (300-400 млн долларов).

Такие же обороты в год имеют и контрафакты на рынке лекарств, табачных изделий, игрушек, промышленного оборудования, запчастей для автомобилей.

Угрожающе выглядит ситуация с «молочкой». Самым распространенным способом фальсификата является замена молочного жира растительным. Чаще всего подделывают сыры, сливочное масло (более половины продукции), а также вареную колбасу и сосиски, применяя в производстве вместо мяса сою (около 60%).

Всевозможная поддельная продукция, зачастую, реализуется через Интернет или на рынках, причем «тамошних предпринимателей», из-за несовершенства украинского законодательства, практически нельзя привлечь к ответственности за некачественный или опасный для здоровья товар.

Еще одна проблема - утилизация продукции, которая была конфискована. «Большинство сайтов, реализующих поддельный товар, закрыть можно – но только по решению суда. А вот что происходит с продукцией после конфискации - непонятно. И здесь, очевидно, нужно разработать прозрачную цепочку отслеживания попадания на рынок таких товаров и их утилизации», - отметила менеджер комитетов Европейской Бизнес Ассоциации Кристина Линиченко.

Отсутствие реальной борьбы с «теневыми» пороками рынка привело к тому, что Украина оказалась среди лидеров трафика нелегальной продукции. Согласно совместному исследованию Управления интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) и Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), в котором отражены реальные пути торговли поддельными товарами, Украина в 2017 году была признана одним из четырех основных транзитных пунктов, через которые поддельные товары попадали на рынок ЕС. Главные каналы передачи контрафактных товаров в Украине - международные почтовые отправления и доставка контрафактных товаров, заказанных на иностранных электронных торговых платформах; товары, ввозимые без таможенного контроля морем, воздухом или по суше, продаваемые физическим лицам на украинских рынках через интернет-магазины и электронные торговые площадки; отечественные товары, произведенные малыми и средними предприятиями с незаконным использованием известных брендов, которые продаются физическими лицами на рынках Украины, через интернет-магазины и платформы электронной торговли.

Происходящее в нашей стране всерьез озадачило Евросоюз.

Обещать - не значит выполнить

Украина, согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, обязалась привести свое законодательство в сфере интеллектуальной собственности и правоприменения в соответствие с европейскими нормами и практиками. Уже давно должна была дать свои плоды реформа в сфере авторского права, товарных знаков, промышленных образцов, патентов, причем при обеспечении соблюдения законодательства. Но как-то не сложилось.

Это не осталось незамеченным в Евросоюзе. Представители ЕС не раз отмечали свою обеспокоенность медленным выполнением Украиной своих обязательств. «Украине необходимо активизировать усилия для приведения своих законов в соответствие с нормами ЕС и создания необходимых институтов для управления сферой интеллектуальной собственности, а также принимать больше мер для борьбы с подделками и пиратством», - подчеркивают в Представительстве ЕС в Украине.

«Сегодня наше внимание сосредоточено на правоприменении, в частности, на проблемах, связанных с большими объемами торговли контрафактными товарами в Украине и потребительскими рисками. Конечно, эта проблема не только Украины. По информации Управления интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) и Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), торговля контрафактом и пиратской продукцией составляет ежегодно около 460 млрд евро во всем мире. В ЕС контрафактная и пиратская продукция составляет около 7% ее импорта, или 121 млрд евро в год», - отметила руководитель отдела торговли и экономики Представительства ЕС в Украине Яна Герцег.

Украинский работающий «в белую» бизнес, задыхающийся от фальсификата и контрабанды, предлагает ряд путей решения проблемы. В частности, внедрить реестр сайтов с привязкой к лицензиям на право реализации продукции. Нелегалы должны блокироваться. Это, в первую очередь, должно касаться рынка алкогольной продукции. Также необходимо ограничить пересылки партий товаров физическими лицами, как это делается во многих странах. Бизнес также подчеркивает, что особого внимания таможенной службы требует ситуация с занижением таможенной стоимости, а правоохранительных органов и профильных государственных органов - вопрос регулирования торговли в Интернете и на стихийных рынках.

Пресечь нельзя продолжить

Эксперты считают, что главную скрипку в борьбе с контрафактом и фальсификатом должно играть государство. Необходимо разработать действенный комплекс мер и провести реальную реформу этой сферы. Но до сих пор не было политической воли ее осуществить.

«Борьба с контрабандой, как и с коррупцией, это - беспрерывный процесс. Если не принимать заградительные меры для предупреждения и предотвращения контрабанды, а точнее, ввоза товаров вне таможенного контроля или без полной, или частичной уплаты таможенных платежей, а также контрафактной продукции, то такие явления будут существовать, развиваться и создавать неконкретные условия для честного, «белого» бизнеса. Ведь так называемая контрабанда - это больше проблема государства, поскольку страдает от этого госбюджет. В противодействии контрафактной продукции заинтересован и производитель подобного товара, так как несет убытки из-за подделок. Поэтому должен быть разработан действенный, на постоянной основе, комплекс мер, с участием всех заинтересованных сторон», - отметил эксперт по международному и налоговому праву Святослав Дубина.

По его словам, контролирующие и правоохранительные органы, играющие важную роль в процессе, как правило, не очень заинтересованы в выявлении и противодействии контрафактной продукции, поскольку, в основном, она подлежит проблемному уничтожению, а организаторов очень сложно привлечь к ответственности. Тем не менее, пока производителям контрафакта и организаторам ввоза товаров без уплаты таможенных платежей или их занижении будет выгодно это делать, данное явление продолжит существовать.

«О реформе говорят еще с 2004 года. Но до сих пор не было политической воли ее осуществить. В 2008 году была разработана Концепция реформирования криминальной юстиции, которая рассматривалась на заседании СНБО и была утверждена президентом. Ею и предусматривалось создание соответствующей контролирующей службы. Были попытки идею реализовать, но все они были безуспешны. Последняя попытка - в прошлом году. В Раде были зарегистрированы несколько законопроектов, в том числе и документ, одним из авторов которого я являюсь. Но они так и не были рассмотрены парламентом нынешнего созыва. В программе президента Зеленского также есть намерение создать подобную службу. Но хватит ли воли, знаний, понимания проблематики команды для реализации задуманного, покажет время», - резюмировал эксперт.

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что необходимо ужесточить контроль «нелегалов» и повысить ответственность за контрафакт и фальсификат. Блокирование сайтов, торгующих «левой» продукцией, - не выход из ситуации.

«Заблокируют один сайт - создадут два. Нужно повышать ответственность за распространение контрафакта и подделок. И делать это нужно сейчас. Ведь необходимо выполнять план по доходам бюджета, чтобы избежать дефолта или новых дорогих госзаймов. Я могу согласиться с тем, что сфера таможни и вопросы контрафакта - достаточно перспективное поле для увеличения доходов казны, но это поле полностью не удалось пока обработать ни одному из украинских правительств. В целом, надо рассматривать вопрос комплексно и осознать на государственном уровне системное видение, как бороться с контрабандой, «тенизацией» экономики, как привлечь все структуры к решению вопроса. Точечные методы ничего не дадут. Только политическая воля, а не имитация действий», - прокомментировал ситуацию Данилишин.

Несколько иного мнения придерживается экономист Олег Пендзин: «Далеко не весь бизнес хочет диалога по защите рынка от контрафакта. Только большой и специализированный. Именно он платит налоги. Причем его желание побороть контрафакт далеко не в первую очередь связано с защитой прав потребителей относительно качественной продукции. Основная причина противостояния – ценовая борьба за потребителя. Тот, кто не платит налогов, может выставить прибыльную для себя цену продажи, и она будет ниже фактической себестоимости добросовестной компании, которая платит все налоги. Интерес государства здесь очевиден – он в поддержке налогоплательщиков. А бороться с фальсификатом и контрафактом нужно начинать с анализа того, откуда он появляется на рынке. Борьба с фальсификатом отечественного производства должна начинаться с анализа и контроля нелегального оборота спирта пищевого. Особенно, с учетом государственной монополии на его производство».

Решить проблему фальсификата и контрабанды нынешнему правительству, как и парламенту, не удалось, или «не приглянулось». Возможно, все изменится, так как в Украине уже новая президентская команда, вскоре поменяет лица Верховная Рада, а следом за ней - Кабмин. Лишь бы хватило политической воли. А помочь в столь важном деле может рядовой украинец, который должен помнить, что, покупая дешевую подделку или контрабандный товар, он рискует своей жизнью и осознанно инвестирует в «теневой» бизнес. А это значит – убытки госбюджета, из-за которых и сокращаются социальные программы – медицинская, образовательная, соцобеспечение.

Нана Черная