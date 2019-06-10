В Украине стало больше импортного шоколада: из каких стран везут

Основные поставщики шоколада - Польша, Нидерланды и Германия.

Импорт шоколада в Украину за январь-апрель 2019 года вырос на 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили аналитики компании Pro-Consulting.

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Как отмечается в сообщении, рост импорта шоколада начался в 2017 году, в связи с открытием зоны свободной торговли с европейскими государствами. Так, в 2018 году прирост импорта составил 40%, а за январь-апрель этого года импорт шоколада вырос на 14% против аналогичного прошлогоднего периода.

«Основные поставщики шоколада неизменны, это Польша - 13,9 млн долл., Нидерланды - 6,7 млн долл., Германия - 5,7 млн долл.», - сказано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что в начале 2018 года ужесточились правила производства шоколадных изделий, согласно которым, шоколад должен производиться по европейским стандартам. Это делает и так конкурентоспособную украинскую продукцию еще более адаптированной к потребительскому рынку за рубежом.

По мнению аналитиков Pro-Consulting, в дальнейшем следует ожидать повышения уровня товарооборота со странами Европейского Союза. Также будет расти производство шоколада с учетом европейских и международных стандартов, что даст возможность увеличить экспорт этой продукции.

Как сообщал УНИАН, украинские производители в 2018 году увеличили экспорт шоколада в Евросоюз на 22,6% по сравнению с предыдущим годом - до 41,2 млн евро.