Эксперты рассказали, чего ждать от цен на продукты в июне

Эксперты спрогнозировали ситуацию на рынке в июне.

Овощи "борщевого набора" в апреле 2019 года подорожали на 24,7% по сравнению с мартом – с 70 грн до 87,3 грн. Однако с началом лета и стартом сбора урожая должна начаться противоположная тенденция.

Как прогнозирует исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, "борщевой набор" в текущем месяце подешевеет на 30%, уже активно начала поступать на рынок продукция, выращенная на открытом грунте, передает газета "Сегодня".

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По его словам, также ожидается традиционное удешевление ягод.

"Мы уже увидели клубнику из восточных областей Украины, из Херсонской области... В самый пик сезона самая дешевая цена будет 55-60 грн за кг. К тому же уже есть херсонская черешня и черешня из Запорожья. На начало этого года была черешня из Закарпатья по 135 грн за кг. Уже сегодня в Киеве можно найти за 80-90 грн за кг, а будет и 60-70 грн", – сказал Пендзин.

Как отметила руководитель департамента аналитики на оптовом рынке "Шувар" Татьяна Гетьман, поскольку ягода долго не хранится, производители пытаются ее распродать как можно быстрее, поэтому и снижается цена – даже вопреки погодным условиям этой весны.

"Черешня наполнена водой, трескается. Но начало июня – это тот период, когда очень резко падают цены на клубнику и на черешню. Это в любой год, даже неурожайный, поскольку этот период – пик сбора урожая... Но средняя цена выше, чем в прошлом году, поскольку качественной ягоды мало и она дороже, чем годом ранее. А некачественная ягода продается за ту же цену, что и в прошлом году", – сказала Гетьман.

Вместе с тем, ожидать падения цен на мясо не стоит, предупреждает специалист.

"У нас свинина и так дешевая. Потому что, по большому счету, полностью обрезанный экспорт свинины в связи с африканской чумой свиней. Поэтому все, что делаем, употребляем", – пояснил Пендзин.

По тем же причинам не будет меняться стоимость сырого молока. Не упадет цена и на курятину, дополняет Пендзин.

"Курятина напрямую зависит от европейского рынка, где вряд ли будут изменения. Она в основном идет на экспорт и мало остается в Украине. Если есть проблемы в Европе относительно нашего экспорта, то у нас курятина дешевеет. А если там нет проблем, у нас полностью европейская цена, и даже дороже, чем в Польше, странах Балтии. Такая же ситуация и с подсолнечным маслом – оно дороже, чем в Испании", – отметил Пендзин.