Эксперт назвал главные причины "космических" цен на "борщевой набор"

Он подчеркнул, что рынок овощей требует регуляции - необходимо планирование на несколько лет вперед.

Первые проблемы с "борщевым набором" в Украине появились в начале прошлого года, когда морковь и свекла прибавили 70-80% своей стоимости в течение одного месяца и продолжали дорожать.

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Об этом заявил председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко, передает "Обозреватель".

По его словам, ценового пика морковь достигла в июне прошлого года, когда ее стоимость превышала цену бананов вдвое.

В этом году ситуация повторяется, однако, по его словам, она усугубилась тем, что отдельных категорий овощей в Украине не осталось совсем. Импорт на скорую руку с переплатой за срочность как самого продукта, так и за его доставку, повлекло за собой увеличение цены для конечного потребителя, сделав ее "космической".

Он подчеркнул, что мнение о том, что рынок не нуждается в регуляции, является ошибочным и предложил посмотреть на опыт Канады и стран Евросоюза, где планирование происходит на несколько лет вперед. Но качество такого планирования, по его словам, на несколько ступеней выше того, что было в СССР.