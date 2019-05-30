В Украине продолжает дешеветь молодая капуста

Цены на капусту установили новый рекорд.

На украинских рынках продолжает дешеветь молодая капуста.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"На оптовых рынках ее продают по 5-6 гривень за килограмм. Сегодня она стоит меньше всего среди всех ранних овощей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цены упали из-за увеличения предложения отечественной продукции. Уже в апреле в Украину перестали завозить капусту из-за границы.

Как сообщал УНИАН, неделю назад в Украине подешевели тепличные огурцы и помидоры.