В Украине продолжает дешеветь молодая капуста
10:15, 30 мая 2019Агро
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Цены на капусту установили новый рекорд.
Иллюстрация REUTERS
На украинских рынках продолжает дешеветь молодая капуста.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"На оптовых рынках ее продают по 5-6 гривень за килограмм. Сегодня она стоит меньше всего среди всех ранних овощей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цены упали из-за увеличения предложения отечественной продукции. Уже в апреле в Украину перестали завозить капусту из-за границы.
Как сообщал УНИАН, неделю назад в Украине подешевели тепличные огурцы и помидоры.
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