В Украине подешевели тепличные огурцы и помидоры

Сейчас килограмм огурцов на оптовых рынках стоит около 15-20 гривень.

За последнюю неделю цены на тепличные овощи снизились на 20%.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Украинскую плодоовощную ассоциацию.

"Снижение цен связывают с улучшением погодных условий и большим предложением на рынке. Сейчас килограмм огурцов на оптовых рынках стоит около 15-20 гривень", - говорится в сообщении.

Производители пересматривают цены и на томаты. Помидоры тоже постепенно дешевеют, сейчас килограмм стоит около 40 гривень.

Как сообщал УНИАН, в начале мая на украинских рынках появились первые импортные персики, абрикосы и нектарины. Их привозят из Испании.