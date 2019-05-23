В Украине подешевели тепличные огурцы и помидоры
09:30, 23 мая 2019Агро
129 0
Сейчас килограмм огурцов на оптовых рынках стоит около 15-20 гривень.
Иллюстрация REUTERS
За последнюю неделю цены на тепличные овощи снизились на 20%.
Читайте такжеЭксперты подсчитали, сколько курятины потребляют украинцы
Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Украинскую плодоовощную ассоциацию.
"Снижение цен связывают с улучшением погодных условий и большим предложением на рынке. Сейчас килограмм огурцов на оптовых рынках стоит около 15-20 гривень", - говорится в сообщении.
Производители пересматривают цены и на томаты. Помидоры тоже постепенно дешевеют, сейчас килограмм стоит около 40 гривень.
Как сообщал УНИАН, в начале мая на украинских рынках появились первые импортные персики, абрикосы и нектарины. Их привозят из Испании.
Иллюстрация REUTERS
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter