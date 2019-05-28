Эксперты прогнозируют рекордный урожай черешни в Украине
09:06, 28 мая 2019Агро
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Цены на черешню в этом году также будут приятными.
Иллюстрация REUTERS
Урожай черешни в Украине может стать рекордным за всю историю.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Специалисты прогнозируют, что экспорт может превысить 5 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Если в прошлом году 80% всей украинской черешни продавали в Россию через Беларусь и Молдову, то в этом году ожидаются первые поставки в страны Ближнего Востока.
"Возросло также количество отечественных предприятий, которые получили специальные сертификаты для поставок в Европу. Там в этом году неурожай из-за погодных условий", - отмечает издание.
Украинцы же будут покупать черешню в июне по прошлогодним ценам или даже чуть дешевле.
Как сообщал УНИАН, в начале мая в Украину привезли импортные персики и абрикосы.
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