Эксперты прогнозируют рекордный урожай черешни в Украине

Цены на черешню в этом году также будут приятными.

Урожай черешни в Украине может стать рекордным за всю историю.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Специалисты прогнозируют, что экспорт может превысить 5 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

Если в прошлом году 80% всей украинской черешни продавали в Россию через Беларусь и Молдову, то в этом году ожидаются первые поставки в страны Ближнего Востока.

"Возросло также количество отечественных предприятий, которые получили специальные сертификаты для поставок в Европу. Там в этом году неурожай из-за погодных условий", - отмечает издание.

Украинцы же будут покупать черешню в июне по прошлогодним ценам или даже чуть дешевле.

Как сообщал УНИАН, в начале мая в Украину привезли импортные персики и абрикосы.