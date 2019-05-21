В Украину привезли импортные персики и абрикосы

Фрукты доставляют из Испании.

С начала мая на украинских рынках появились первые импортные персики, абрикосы и нектарины. Их привозят из Испании.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

В этом году они дешевле, чем в прошлом. Оптовая цена на персики – 70 гривень за килограмм, что на 10% меньше. Нектарины предлагают по такой же цене, а это на 20% дешевле, чем в 2018 году. А абрикосы стоят 80 гривень за килограмм, что дешевле на четверть.

Низкие цены объясняют хорошим урожаем в Испании.

Напомним, 9 апреля сообщалось, что на Одесщине апрельские заморозки сильно повредили персиковые и абрикосовые деревья.