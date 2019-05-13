Минсельхоз США повысил прогноз урожая зерновых в Украине

При этом экспорт зерна может увеличиться до 50,7 миллиона тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует урожай зерна в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июнь 2019 - июль 2020) на уровне 71,2 миллиона тонн, что превышает показатель 2018-2019 МГ на 2,6 миллиона тонн, говорится в майском отчете на сайте ведомства.

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В отчете USDA сказано, что экспорт зерна в 2019-2020 МГ может составить 50,7 миллиона тонн, что на 300 тысяч тонн превышает показатель прошлого маркетингового года.

Кроме того, американское ведомство прогнозирует повышение урожая пшеницы в Украине в 2019-2020 МГ благодаря благоприятным погодным условиям на 4 миллиона тонн по сравнению с 2018-2019 МГ, до 29 миллионов тонн. При этом экспорт пшеницы прогнозируется на уровне 19 миллионов тонн.

В то же время, согласно прогнозу, производство кукурузы в 2019-2020 МГ может снизиться на 2,8 миллиона тонн и составить 33 миллиона тонн. При этом экспорт может сократиться на 2,5 миллиона тонн, до 27 миллионов тонн.

Также, согласно прогнозу USDA, урожай ячменя в 2019-2020 МГ может составить 9 миллионов тонн, что на 1,4 миллиона тонн больше предыдущего маркетингового года, в то время как экспорт этой культуры может увеличиться на 300 тысяч тонн и составить 4,5 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 миллиона га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.

В 2019 году эксперты Национального научного центра "Институт аграрной экономики" прогнозируют сокращение урожая зерновых на 2,4% по сравнению с прошлым годом - до 68,4 миллиона тонн.