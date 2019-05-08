Минфин начал ревизию расходов Минагропрода

Первое заседание рабочей группы состоится до 17 мая.

Министерство финансов Украины приступило к обзору бюджетных расходов Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Как сообщила пресс-служба Минфина, подписан соответствующий приказ в Министерстве аграрной политики и продовольствия - о создании рабочей группы при участии представителей обоих министерств и независимых экспертов.

Отмечается, что рабочая группа проведет обзор расходов в части финансовой поддержки мер в агропромышленном комплексе по удешевлению кредитов.

Также сообщается, что первое заседание рабочей группы состоится до 17 мая этого года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров определил пять министерств для проведения в 2019 году обзоров расходов государственного бюджета. В этом перечне министерства образования и науки, здравоохранения, энергетики и угольной промышленности, социальной политики, аграрной политики. По результатам обзора рабочие группы до 1 декабря предоставят правительству отчеты, на основании которых может быть принято решение о корректировке Бюджетной декларации и проекта государственного бюджета на плановый период.