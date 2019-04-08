Украина нарастила агроторговлю с Турцией почти на треть

В частности, экспорт украинской сельхозпродукции в Турцию за отчетный период увеличился на 18%.

Украина в январе-феврале 2019 года увеличила товарооборот продукцией агропромышленного комплекса с Турцией на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 356,6 млн долл., сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на слова и. о. министра Ольги Трофимцевой.

Читайте такжеУкраина увеличила экспорт аграрной продукции на четверть

В сообщении сказано, что за два месяца этого года товарооборот продукцией АПК между странами составил 356,6 млн долл. и вырос на 28% за счет увеличения экспорта на 18%.

По словам Трофимцевой, Турецкая Республика остается одним из основных партнеров Украины в отрасли АПК. Так, в прошлом году Турция была на шестом месте среди стран, в которые экспортируется украинская агропродовольственная продукция и на третьем месте среди стран, из которых Украина ее импортирует.

При этом Трофимцева добавила, что в 2018 году товарооборот сельхозпродукцией между странами сократился на 3,9% по сравнению с 2017 годом.

Как сообщал УНИАН, в январе Турция продлила квоты на импорт из Украины крупного рогатого скота, коз и овец, а также мясной продукции с нулевыми таможенными ставками до конца 2019 года.

По данным Минагропрода, Украина в 2018 году увеличила внешнеторговый оборот продукцией АПК на 1,7 млрд долл. по сравнению с 2017 годом - до 24,3 млрд долл., из которых 18,8 млрд долл. приходится на экспорт украинской сельхозпродукции.