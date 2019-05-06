В Украине резко подешевели огурцы

Овощ упал в цене за благоприятные погодные условия.

За неделю огурцы в Украине значительно снизились в цене. На столичных оптовых рынках огурцы предлагают от 16 до 30 гривень за килограмм.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Это вдвое меньше, чем неделю назад. В Львове овощ подешевел втрое, максимальная цена - 15 гривень за килограмм. А самые дешевые огурцы - на юге страны, здесь их можно купить по 5-10 гривень за килограмм, а это в 10 раз дешевле, чем на прошлой неделе.

Эксперты связывают это с улучшением погодных условий, из-за чего увеличилось предложение из пленочных теплиц.

Как сообщал УНИАН, за год фрукты в украинских магазинах подешевели на 6%.