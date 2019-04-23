Украина может сократить посевные площади под сахарную свеклу

В этом году украинскую сахарную отрасль ожидает один из сложнейших сезонов за последние 10 лет.

Посевные площади под сахарной свеклой в 2019 году могут сократиться на четверть по сравнению с предыдущим годом и составить 205-210 тыс. га, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

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"По нашим прогнозам, согласно с запланированными сырьевыми зонами сахарных заводов на текущий сезон, посевные площади будут составлять 205-210 тысяч га. Конечно, оценки могут измениться после завершения посевных работ в центральных и северных областях, или в случае гибели растений или невсхода семян", - цитирует пресс-служба слова аналитика сырьевых рынков и сельского хозяйства НАСУ Василия Долинского.

При этом аналитик подчеркнул, что в 2019 году украинскую сахарную отрасль ожидает один из сложнейших сезонов за последние 10 лет.

В пресс-службе отметили, что завершение посевной кампании сахарной свеклы в 2019 году ожидается до конца второй декады апреля, поскольку относительно теплый конец марта и наличие влаги в грунте заставили аграриев сеять свеклу как можно раньше. При этом отмечается, что по состоянию на 23 апреля прошлого года аграрии засеяли лишь половину площадей.

В пресс-службе добавили, что в этом году больше половины площадей сахарной свеклы аграрии засеяли в четырех областях - Винницкой (21,8%), Хмельницкой (13,9%), Полтавской (11,9%) и Тернопольской (10,8%).

При этом эксперт отметил, что увеличение площадей под сахарной свеклой наблюдается в Житомирской, Львовской и Волынской областях. В то же время, по его словам, наибольшие потери в площадях заметны в Винницкой области - около 12 тысяч га, Харьковской и Полтавской - около 13-15 тысяч га, Киевской, Черкасской и Кировоградской, где потери составили 11-12 тысяч га, а также Тернопольской и Хмельницкой областях - 10 тысяч га.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году украинские аграрии начали сев сахарной свеклы 28 марта.

По данным Минагропрода, по состоянию на 22 апреля аграрии засеяли сахарной свеклой 202 тысячи га.

Украина за сезон сахароварения 2017-2018 МГ увеличила производство сахара на 6,5% - до 2,14 миллиона тонн.