В Украине подорожала Пасхальная корзина: во сколько обойдется застолье

Стоимость основной составляющей пасхальной корзины – пасхи домашней выпечки – составит около 85 гривень за килограмм.

Пасхальная корзина в Украине в 2019 году подорожала на 5,1% по сравнению с 2018 годом - до 532 гривень, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на директора Института Юрия Лупенко.

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В сообщении сказано, что в этом году традиционные пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 26 гривень, или на 5,1% дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 506 гривень.

По словам Лупенко, стоимость основной составляющей пасхальной корзины – пасхи домашней выпечки – составит около 85 гривень за 1 килограмм. При этом, в магазинах и супермаркетах готовая пасха обойдется дороже, поскольку ее цена будет зависеть от ингредиентов.

Эксперт отметил, что рост стоимости пасхи обусловлен двумя факторами.

"С одной стороны, это подорожание молока, сливочного масла, муки, изюма, с другой – увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий", - пояснила эксперт.

Так, самыми дорогими составляющими праздничной корзины в этом году будут мясные продукты. В частности, 0,5 кг домашней колбасы обойдутся украинцам в 104 гривни, что на 2% больше, чем в прошлом году, а 0,5 килограмма буженины - в 98 гривень (4,3%). Кроме того, 0,5 килограмма сала обойдется украинцам в 35 гривень.

Отмечается, что среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр - 71 гривня/0,5 килограмма и сливочное масло - 70 гривень/0,5 килограмм. При этом творог обойдется в 32 гривни/килограмм.

В то же время, самыми дешевыми продуктами будут яйца - 24 гривни/10 штук, а также хрен - 12 гривень/250 грамм.

Эксперт также добавил, что при наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими, такими как помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – его стоимость возрастет до 711 гривень, что на 51 гривню, или на 7,7%, больше стоимости корзины такого же состава в 2018 году. Кроме того, бутылка церковного вина "Кагор" в этом году обойдется украинцам в среднем в 118 гривень.

Таким образом, отметил эксперт, подорожание стоимости пасхальной корзины по сравнению с предыдущими периодами будет небольшим, тогда как в прошлом году по сравнению с 2017 годом рост стоимости составлял 34,2% за минимальный набор продуктов.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2019 года в годовом выражении - по сравнению с мартом 2018 года - составила 8,6%, замедлившись с 8,8% в годовом выражении месяцем ранее.