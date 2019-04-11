Также продолжается сев яровых зерновых и зернобобовых культур, которыми засеяно 2 млн га, или 87% к прогнозу.

Украинские аграрии начали сев кукурузы на зерно, засеяв по состоянию на 10 апреля 58 тыс. га, или 1% запланированной площади, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Читайте такжеМинсельхоз США повысил прогноз урожая кукурузы в Украине

В сообщении сказано, что по состоянию на 10 апреля также продолжается сев яровых зерновых и зернобобовых культур, которыми засеяно 2 млн га, или 87% к прогнозу.

В частности, пшеница посеяна на площади 141 тыс. га, или 85% к прогнозу; яровой ячмень - на 1,4 млн га (90%); овес – на 149 тыс. га (76%); горох – на 270 тыс. га (80%), подсолнечник - на 516 тыс. га (9%). Кроме того, отмечается, что сахарная свекла посеяна на площади 167 тыс. га, или 68% к прогнозу.

В пресс-службе добавили, что подкормка озимых зерновых культур на зерно проведена на площади 7,5 млн га, или 99% к прогнозу.

По состоянию на 10 апреля озимая пшеница подкормлена на площади 6,3 млн га, или 99% к прогнозу; озимая рожь - 113 тыс. га (98%); озимый ячмень - 993 тыс. га (98%). Кроме того, озимый рапс подкормлен на площади 1,3 млн га, или 98% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, по информации Минагропрода, 4 марта в Украине начался сев ранних яровых зерновых и зернобобовых.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.