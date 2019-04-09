В Минагропроде рассказали о ходе весенней посевной зерновых

В частности, пшеницей засеяно 131 тысяча га, или 79% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 8 апреля засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 1,9 миллиона га, или 82% запланированных к посеву площадей, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеница посеяна на площади 131 тысяча га, или 79% к прогнозу, яровой ячмень - 1,3 миллиона га (86%), овес - 132 тысячи га (68%), горох - 262 тысячи га (77%), подсолнечник - 262 тысячи га (5%).

Кроме того, сахарная свекла была посеяна на площади 130 тысяч га, или 53% к прогнозу.

В пресс-службе добавили, что подкормка озимых зерновых культур на зерно проведена на площади 7,4 миллиона га, или 98% к прогнозу.

Так, по состоянию на 8 апреля озимая пшеница подкормлена на 6,3 миллиона га, или 98% к прогнозу, озимая рожь - 111 тысяч га (97%), озимый ячмень - 990 тысяч га (98%). Кроме того, озимый рапс подкормлен на площади 1,3 миллиона га, или 98% к прогнозу.

В пресс-службе добавили, что на сегодня аграрии всех областей Украины полностью обеспечены удобрениями для проведения посевной. Так, с учетом переходных остатков прошлого года, сельскохозяйственные предприятия законтрактовали и приобрели 1,04 миллиона тонн питательных веществ и минеральных удобрений, или 100% к предварительной потребности.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в Украине начался сев ранних яровых зерновых и зернобобовых.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.