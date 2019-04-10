Минсельхоз США повысил прогноз урожая кукурузы в Украине

При этом экспорт кукурузы из Украины может увеличиться на 0,5 миллиона тонн - до 29,5 миллиона тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз урожая кукурузы в Украине в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 – июнь 2019) на 305 тысяч тонн по сравнению с мартовским прогнозом - до 35,8 миллиона тонн, сообщается на сайте USDA.

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Согласно сообщению, экспорт кукурузы из Украины по итогам 2018-2019 МГ может составить 29,5 млн тонн, что на 0,5 миллиона тонн превышает предыдущую оценку американского ведомства.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 - июнь 2018) поставила на внешние рынки 39,375 миллиона тонн зерновых культур.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.