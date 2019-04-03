Когда закончится эпоха земельного рабства

Тема введения рынка земли в Украине давно стала благотворной почвой для популистских заявлений. Мнения относительно того, готова ли страна к отмене земельного рабства, разделились. Одни утверждают, что введение рынка приведет к массовой скупке этого ценного ресурса и обезземеливанию селян и малых фермеров. Другие же уверены, что эти опасения – не более, чем манипуляция общественным мнением, а отмена моратория приведет к росту и детенизации национальной экономики.

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Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в Украине в далеком 2001 году. Тогда это решение рассматривалось как временная мера, которая способствовала бы урегулированию законодательной базы в сфере земельных отношений к моменту открытия полноценного, прозрачного рынка. Под действие моратория попало порядка 40 млн га украинской земли, что занимает около 60% территории Украины. Предполагалось, что запрет на отчуждение этих земель будет действовать до 2005 года.

Однако для украинских парламентариев эта «временная мера» оказалась растяжимым понятием. С тех пор народные депутаты продлевали мораторий еще одиннадцать раз. При этом каждый раз противники открытия рынка земли в Украине утверждали, что основной причиной этому служит неготовность украинского земельного законодательства.

Последний раз Верховная Рада продлила мораторий в декабре 2018 года. За принятие этого решения проголосовали 231 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако смысла в этом изначально не было, поскольку запрет на продажу земель в Украине действует не до момента снятия моратория, а до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который призван урегулировать механизм купли-продажи земли в Украине.

Сразу после принятия законопроекта об очередном продлении моратория до 1 января 2020 года некоторые народные депутаты зарегистрировали постановления об отмене результатов голосования, поскольку оно было проведено нечестно. Юридический казус заключается в том, что первые двадцать дней мораторий не действовал в связи с тем, что законопроект не мог быть подписан до 20 января. И в это время никаких ужасов, о которых предупреждали противники земельного рынка, не произошло.

«Это значит, что украинцев сознательно обманывали о необходимости продления моратория. И это происходило лишь с одной целью – прикрыть свои мелочные шкурные интересы байками о «защите украинцев», - отмечал на своей странице в Facebook сторонник введения рынка земли в Украине, парламентарий Алексей Мушак.

Правительство уже несколько лет разрабатывает текст законопроекта об обороте сельхозземель, который даст старт земельной реформе в Украине. Однако этот документ в нарушение всех анонсированных сроков до сих пор так и не был вынесен на рассмотрение парламента.

Как отмечают в Министерстве аграрной политики и продовольствия, причина кроется в нежелании провалить документ в сессионном зале Рады из-за отсутствия достаточного числа голосов в его поддержку. Вынесение законопроекта на голосование на данном этапе даст популистам возможность попиариться за счет страшилок об уничтожении украинского села и обезземеливании крестьян вследствие введения рынка. И вся работа, проведенная на этапе разработки документа, окажется напрасной.

Аргументы сторон

Мнения относительно того, как введение рынка земли повлияет на украинцев, разделились. Сам же вопрос земельной реформы уже давно вышел за рамки чисто экономической плоскости и послужил полем для предвыборного популизма.

Сторонники продления моратория отмечают, что введение рынка приведет к массовой скупке плодородных украинских черноземов олигархами, тогда как украинский малый и средний бизнес окажется «за бортом». Согласно их апокалиптическим прогнозам, украинская земля будет раскуплена за копейки. Ряд политиков неоднократно озвучивали с трибуны страшилки о том, что введение рынка будет способствовать порабощению украинского села и превращению нашего государства в колонию развитых государств.

При этом они нарочно забывают о том, что своеобразный рынок земли в Украине уже давно существует, правда находится в тени. Бюджет от осуществляемых операций не получает ни копейки. А миллионы пайщиков по всей Украине, большинство из которых - пенсионеры, фактически лишены возможности распоряжаться своей собственностью.

«Затягивание моратория негативно влияет на владельцев паев, которые получили земли в результате реформирования бывших колхозов. Уже многие из них умерли и так и не смогли воспользоваться своим имуществом. От сложившейся ситуации потери терпят также органы местного самоуправления и государственный бюджет, так как инвесторы не готовы начинать на арендованных землях проекты с большой добавленной стоимостью», - отмечает президент ассоциации «Земельный союз Украины» Андрей Кошиль.

В условиях моратория сложилась модель производства, при которой аграриям выгоднее заниматься выращиванием однолетних культур. В этом направлении Украина занимает лидирующие позиции в мире. Подобное производство приносит меньшую добавленную стоимость, чем, например, садоводство, или виноградарство. Однако окупаемость подобных проектов составляет не менее десяти лет, а инвесторы не готовы вкладывать в них свои средства, не будучи уверенными, что земля, на которой эти проекты будут реализованы, останется в их распоряжении на долгое время. Точно так же производители не готовы идти на большие риски и инвестировать в строительство и модернизацию дорогостоящих систем орошения, теплиц.

Сторонники скорой отмены моратория считают, что введение полноценного, прозрачного рынка земли будет способствовать притоку инвестиций в экономику, увеличению количества рабочих мест на селе, росту цены на землю за счет образовавшейся конкуренции. К тому же, получив землю в постоянное пользование, у сельхозпроизводителей появится стимул более бережно к ней относится и соблюдать технологии аграрного производства, что позволит частично побороть проблему истощения грунтов.

Учитывая обозначенные преимущества, которые открывает перед аграрным сектором открытие рынка земли, возникает логичный вопрос - кому же на самом деле невыгодна отмена моратория?

По мнению экономиста проекта «Поддержка реформ в сельском хозяйстве и земельных отношениях в Украине» Киевской школы экономики Олега Нивьевского, основными противниками рынка являются, в первую очередь, неэффективные производители.

«Затягивание со введением рынка земли выгодно тем, кто пользуются этой землей втемную, без уплаты рентных платежей, налогов. Также введению рынка противостоят неэффективные производители, получающие маржу преимущественно за счет льготного налогообложения и низкой арендной платы. Но те производители, которые активно используют инновации и повышают свою эффективность, не боятся рынка, а, наоборот, видят в нем только выгоду и возможности для развития», - отметил эксперт.

Когда запускать рынок

Большинство украинских фермеров соглашаются с тем, что в среднесрочной перспективе введение рынка земли приведет к росту украинского аграрного сектора и национальной экономики в целом. Но, в то же время, многие опасаются ожидаемых перемен из-за неуверенности в завтрашнем дне и убеждены, что открывать рынок земли на данном этапе рано. В первую очередь, из-за пробелов в законодательной базе.

Так, по мнению экспертов общественного союза «Всеукраинская Аграрная Рада» (ВАР), который объединяет более пятисот малых и средних производителей, перед введением рынка земли в Украине необходимо разработать действенный механизм дешевого кредитования небольших аграриев, принять законодательную базу по формированию развитой сети фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации. Это позволит малым и средним аграриям получить доступ к земельному рынку и создать конкуренцию агрохолдингам. Кроме того, нужно обеспечить верховенство закона в сфере защиты права собственности, провести эффективную судебную реформу, устранить коррупционные механизмы перехода прав на землю в обход моратория.

«Сейчас рынок земли открывать нежелательно в первую очередь потому, что на сегодня не решен вопрос финансирования малого и среднего бизнеса. У аграриев нет свободных средств для покупки земли… К тому же не отработаны механизмы, кто будет иметь право покупать землю. Есть разные взгляды на этот вопрос. Но нет соответствующих законов», - рассказал участник ВАР, руководитель СООО «Победа» в Киевской области Николай Малиенко.

«Пока не будет порядка в государстве - не будут работать судебная система, прокуратура, рынок земли открывать нельзя. Пока не решится вопрос рейдерских захватов, внедрять рынок земли нельзя», - вторит ему Игорь Неофита - руководитель фермерского хозяйства «Неофиты» в Кировоградской области.

Однако с подобной позицией согласны не все. Так, по мнению эксперта по земельным вопросам Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Романа Граба, право собственности в Украине защищено лучше, чем право аренды. А потому введение рынка земли отчасти будет способствовать борьбе с рейдерскими захватами урожая, имущества и корпоративных прав украинского аграрного бизнеса.

«Из-за того, что большинство аграриев в свое время не позаботились о надлежащем оформлении своих прав на землю, первое время после введения рынка могут возникать различного рода разбирательства. Заинтересованные стороны могут устанавливать, что это за права, и выяснять, кто является настоящим собственником. Но в большинстве случаев введение рынка однозначно будет способствовать борьбе с рейдерством. Собственник земли намного более заинтересован вкладывать ресурсы в защиту своего имущества, нежели арендатор. К тому же, проблема рейдерства непосредственно влияет на инвестиционный рейтинг Украины, потому маловероятно, что власть будет способствовать этим махинациям. Напротив, она должна на корню их обрубать, чтобы не мешать притоку инвестиций в украинскую экономику», - сказал Граб.

К тому же важно напомнить, что отмена моратория и принятия закона об обороте земель сельхозназначения – не одно и то же. Затягивание моратория – исключительно политический шаг. Тогда как в законе можно прописать любые условия, на которых будут строиться земельные отношения в Украине. Например, предусмотреть компенсаторы, которые обезопасят малый и средний аграрный бизнес от неравной конкуренции со стороны агрохолдингов, и предусмотреть, что рынок земли будет полноценно введен через полгода, или год с момента вступления закона в силу. Таким образом, за это время все участники рынка смогут подготовится к ожидаемому запуску рынка и продумать тактику своих действий.

Модели запуска рынка

Наиболее оптимальной моделью запуска рынка земли в Украине, к которой склоняется Министерство аграрной политики и продовольствия, является допуск к земельным торгам исключительно граждан Украины – физических лиц, с установлением максимального порога собственности в одни руки на уровне не более двухсот гектаров. Также в ведомстве продолжаются дискуссии относительно допуска к рынку небольших хозяйств - юридических лиц с рядом квалификационных ограничений. Кроме того, чиновники планируют предусмотреть компенсаторы, ограничивающие возможность спекуляции. Например, высокий налог на перепродажу земли.

Наиболее вероятным механизмом введения рынка является его поэтапный запуск. То есть, первыми под молоток пойдут либо земли государственной собственности, либо участки в определенных пилотных областях.

Большинство экспертов соглашается с предложенным механизмом. Однако дискуссионным остается вопрос о минимальном объеме земли в одних руках, поскольку подобные ограничения негативно влияют на конкуренцию.

«Предлагаемые ограничения в двести гектаров для физических лиц и тысячи – для юридических являются исключительно политическим решением. Потому что объективных причин, почему там должны стоять именно такие цифры, нет. Кроме того, размеры паев и участков отличаются от региона к региону. На западе представлены преимущественно маленькие участки, на востоке и юге - большие. Поэтому, если поставят это ограничение, оно вообще не будет отражать экономических реалий. Все зависит от того, как стороны договорятся. Но главное, чтобы эти договоренности были установлены на непродолжительный промежуток времени – на три-пять лет», - считает эксперт Олег Нивьевский.

Также разошлись мнения относительно того, можно ли допускать к рынку юридических лиц. Однако ни экспертное сообщество, ни профильное министерство до сих пор не могут сойтись в единой позиции.

Однозначно ясно одно – вопрос земельного моратория давно перезрел и требует скорого решения. Особенно в условиях необходимости найти дополнительные источники роста национальной экономики и решить проблему наполнения дефицита Пенсионного фонда, поскольку ожидаемые бюджетные поступления и приток инвестиций могут послужить для этого надежным источником.

Эксперты предполагают, что в сложившихся условиях мораторий на продажу земли до 2020 года может стать последним в истории Украины. Однако однозначный ответ на этот вопрос можно будет получить уже ближе к концу года, исходя из того, какое большинство будет сформировано в составе Верховной Рады следующего созыва. Потому сторонникам рынка необходимо приложить максимум усилий для финализации разработки законопроекта и для убеждения депутатов в необходимости его поддержать. Важно, чтобы ожидаемый рынок был запущен на прозрачных условиях и принес максимальную выгоду для отечественной экономики.

Надежда Бурбела