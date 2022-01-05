Им пришлось вызывать спасателей.

В Днепре спасатели ловили летучую мышь, которая залетела в квартиру через вентиляцию.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным происшествиям в Днепропетровской области.

Ночью 4 января спасателям сообщили, что на проспекте Дмитрия Яворницкого владельцы квартиры нашли летучую мышь в ванной комнате.

Прибывшие на место происшествия специалисты службы выяснили, что летучая мышь выпала из вентиляционного отверстия в ванной комнате.

Сотрудники аварийно-спасательного подразделения выловили ее и выпустили на волю за пределами города.

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