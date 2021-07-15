Европейская комиссия подаст в суд ЕС из-за низкого качества воздуха в Греции, которое связано с высоким уровнем диоксида азота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
В Еврокомиссии напомнили, что страны ЕС обязаны принимать меры, чтобы не допускать превышений предельных значений загрязнения воздуха, установленных европейским законодательством.
Однако Греция не соблюдает свои обязательства.
"Греция постоянно и упорно превышала годовое предельное значение диоксида азота в Афинах. Она также не приняла соответствующие меры, чтобы максимально сократить превышение. Поэтому Еврокомиссия считает, что усилия греческих властей на сегодня были неудовлетворительными и недостаточными, и подает на Грецию в суд ЕС", - сказано в заявлении.
Диоксид азота - газ, который возникает в результате деятельности людей, в частности от автомобильного дизельного транспорта и промышленности.
Превышение уровня этого газа в воздухе вызывает серьезные заболевания, такие как астма и снижение функции легких.
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