В процессе будет изготавливаться минеральное удобрение для аграрных нужд, но без вредных выбросов в атмосферу.

Совместить пиво с чипсами - не то, чем можно удивить человечество. Но впервые эту комбинацию используют для борьбы с глобальным потеплением.

Как пишет BBC производитель картофельных вкусностей Walkers собирается сократить выбросы углекислого газа в атмосферу от своего производства на 70% с помощью новой технологии. Согласно замыслу, CO2 от процесса брожения пива будут собирать и смешивать с картофельными отходами. И эта смесь дальше станет минеральным удобрением. Это удобрение отправится на поля в Великобритании, где его используют в процессе выращивания следующего урожая картофеля.

Читайте такжеThe Economist: Пришло время покончить с углемОбычно само производство минудобрений тоже сопровождается большими выбросами CO2. Поэтому технология, которую собирается использовать производитель чипсов, поможет сделать и этот процесс экологически чище. Таким образом, смесь пива и чипсов сделает двойную работу: соберет вредные газы от брожения и от производства удобрений.

BBC объясняет, что производитель чипсов уже использует систему метанового брожения, в рамках которой бактерии питаются картофельными отходами, вырабатывая газ. Его собирают и сжигают в процессе обжарки чипсов. Это позволяет не использовать ископаемое топливо. Но после брожения остается картофельная масса, которую теперь будут смешивать с собранным от пивного брожения CO2.

Читайте такжеЧеловечество близко к климатической катастрофе - генсек ООНПивной газ будут собирать с помощью разработки небольшой компании под названием CCm. Созданная ею система фактически подпадает под классификацию технологий "сбора и использования углерода" (CCU). Существуют и другие разработки из этой категории, которые используются в производстве горючего, полимеров, удобрений, строительных материалов и тому подобное. CCU-технологии пока не используются широко. Отчасти это продиктовано тем, что они все еще новое явление. А частично тем, что спрос общества на такие разработки меньше, чем мастабы производства отходов, которые продуцируют CO2.

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Перевод: Лесь Дымань