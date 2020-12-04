США и Европа отворачиваются от вредного для окружающей среды твердого топлива, настал черед Азии сделать это.

Во всем мире меняются настроения. Лидер Китая Си Цзиньпин поставил цель свести к нулю углеродные выбросы до 2060 года. Во главе с Джо Байденом США вернутся к Парижскому климатическому договору, который был принят пять лет назад. На финансовых рынках компании по производству зеленой энергии на подъеме. В этом месяце Tesla присоединилась к фондовому индексу S&P 500 в качестве одного из крупнейших членов.

Читайте такжеВ Германии согласовали план отключения ТЭС на буром углеКак пишет The Economist в мире, где слова ничего не значат, наблюдаются и важные действия. В США и Европе потребление угля - крупнейшего источника парниковых газов - сократилось на 34% с 2009 года. Международное энергетическое агентство считает, что использование такого топлива никогда не превысит пиковое значение до начала пандемии COVID-19.

Однако, на уголь до сих пор приходится примерно 27% энергии, которая используются во всем: от линий электропередачи до зарядки автомобилей. В отличие от природного газа или нефти, это концентрированный углерод. И на него приходится 39% от ежегодных выбросов CO2 в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива. Если мир хочет сократить эти выбросы достаточно быстро и существенно, тогда нынешняя задача - удвоить успех Запада и повторить его в Азии. И это будет не просто.

Уголь вошел в употребление во времена промышленной революции. В богатом мире пик его использования в печах и котлах пришелся на 1930-е годы, после чего начался спад из-за доступности более чистого топлива. Его потребление на Западе в последнее время обвалилось. В Великобритании последняя угольная электростанция будет закрыта в 2022 году. Крупная угольная компания из США Peabody Energy предупредила, что может обанкротиться. И это второй раз за последние 5 лет.

Цены на уголь ускорили эти изменения в Европе. В США администрация Дональда Трампа пыталась защитить угольную промышленность, упрощая регуляцию и оказывая политическую поддержку. Но она все равно обваливается. Одна из причин - конкуренция со стороны дешевого природного газа, который добывают в США с помощью технологии фрекинга.

Читайте такжеКитай пообещал прекратить выбросы парниковых газов через 40 летНалоговые скидки и субсидии помогли возобновляемым источникам энергии нарастить свои масштабы, а это, в свою очередь, помогло сделать их более дешевыми. Солнечные фермы и прибрежные ветряки теперь стали самым дешевым источником электроэнергии для двух третей населения Земли. Об этом свидетельствуют данные BloombergNEF. Из-за чистых соперников и перспективы появления новых ограничений, банки и инвесторы отвернулись от угля, лишив его доступа к капиталу.

Это победа, но лишь отчасти. За прошедшее десятилетие, в ходе которого Европа стала врагом угля, его потребление в Азии выросло на четверть. На континент теперь приходится 77% глобального потребления угля. Только Китай сжигает более двух третей этих объемов. На втором месте - Индия. Уголь доминирует и в некоторых экономиках среднего размера, которые быстро растут, в частности в Индонезии и Вьетнаме.

Если мир хочет ограничить рост глобальной температуры двумя градусами по Цельсию по сравнению с уровнем до индустриализации, тогда нельзя ждать, пока аппетиты Азии к углю спадут. Новые ТЭЦ до сих пор строятся. Некоторые из них уже готовы, но еще не запущены в полную силу. И потенциально они смогут сжигать уголь еще много десятилетий.

Также не достаточно ожидать, что решением станут технологии так называемого "чистого угля", которые собирают вредные выбросы до попадания в атмосферу. Они могут помочь разобраться с загрязнением от промышленного использования, например, в металлургии. Но они слишком дороги для электрогенерирования.

Читайте такжеОлег Савицкий: выбросы CO2 не убивают сразу, а вызывают изменения климата. Но есть куча загрязняющих веществ, которые убивают нас уже сегодняПоэтому Азии нужны новые политические подходы, чтобы избавиться от "вредной угольной привычки" как можно скорее. Целью должно стать не допустить строительства новых угольных ТЭЦ и остановить те, которые уже есть. Некоторые страны уже сделали первые шаги, одобрив новые цены и запреты. Филиппины объявили мораторий на новые ТЭЦ. Япония и Бангладеш замедляют строительство. В Китае новый пятилетний план, который будет опубликован в следующем году, может ограничить использование угля. Он должен установить максимально допустимое потребление на нынешнем уровне, чтобы можно было начать сокращение.

Но странам Азии нужно разобраться с другими более глубокими проблемами. Стратегия, которая сработала в Европе и США, не даст здесь желаемого эффекта. Потому что горно-добывающие компании, электростанции, производители оборудования и банки, которые их финансируют, часто государственные. Рыночные силы и угольные налоги, которые используют ценовые сигналы, чтобы изменить стимулы, в Азии будут не такими эффективными. Вдобавок угольная политика очень коварна. Угольная экономика формирует цепь из рабочих мест, долга, налоговых поступлений и экспорта. Китай использует свой проект "Единый пояс, один путь", чтобы продавать как машины для шахт, так и ТЭЦ. По всему региону местные правительства зависят от угольных доходов. Поэтому они будут яро защищать такой вид энергии.

Один из шагов на встречу борьбы с региональным лобби - это переформатирование энергетических систем, чтобы возобновляемые источники могли честно конкурировать с углем. Большинство новых зеленых технологий дают непостоянную мощность, потому что погода меняется. Общенациональные умные электросети могут решить эту проблему, соединив различные регионы.

Читайте такжеЛидеры ЕС договорились довести парниковые выбросы до нуля к 2050 годуСлишком много систем электроснабжения в Азии игнорируют рыночные сигналы, потому что они погрязли в истории долгосрочных сделок с угольными компаниями. А еще они пронизаны непрозрачными субсидиями и ограничениями цен. Если убрать все это, чтобы рынки и налоги работали лучше, возобновляемые источники энергии смогут побороть угля.

Другой шаг - это компенсация тем, кто пострадал от изменений. Урок упадка шахтерских городков на юге Уэльса и в западной Вирджинии говорит, что безработица повышает уровень политического напряжения. На компанию Coal India, например, работает 270 тысяч человек. От провинции Шанси в Китае до штата Джаркхад в Индии местным властям будут нужны фискальные перечисления, чтобы они могли сбалансировать свои экономики. Помощь банков тоже может понадобиться. Для китайских государственных кредиторов цена вопроса может достигать триллиона долларов.

Читайте такжеКарантин из-за коронавируса положительно повлиял на экологию в мире (видео)Европа и США показали, что "угольного короля" можно свергнуть. Однако, они не могут стоять в стороне и ждать, когда рабочие в Азии проведут эту революцию. Уголь дал энергию для развития Запада. В 2019 году потребление угля на душу населения в Индии было равно примерно половине от американского. Избавиться от угля - это долгосрочный интерес Азии. Но краткосрочная политическая и экономическая цена этого процесса достаточно велика, чтобы реальные действия были очень медленными. Если политики в Европе и США действительно хотят побороть глобальное потепление, они должны больше стараться, чтобы сделать уголь непривлекательным и в других уголках мира. А это значит, что нужно выполнить старые обещания помочь развивающимся странам разобраться с климатическими изменениями.

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Перевод: Лесь Дымань