Климат менялся на протяжении всей истории Земли, однако он никогда не менялся столь быстро.

Изменения климата в ближайшие десятилетия могут превратить юг Украины в сплошную пустыню, а уникальные плодородные черноземы будут утеряны.

Об этом рассказал украинский директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, пишет "Украина 24".

По его словам, климат менялся на протяжении всей истории Земли, однако он никогда не менялся столь быстро.

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"В Украине есть такая замечательная экзотическая местность, называется Олешковские пески - маленький фрагмент пустыни в Херсонской области. Там любят гонять на джипах, там даже верблюдов завели для туристов. Пока это маленький клочок, это очень прикольно, это экзотика. А проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы, типичная украинская степь... Буквально за несколько десятилетий из-за неправильного распахивания и высыхания там образовалась такая пустыня. Мы сейчас стоим перед угрозой и собственно перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины. Все то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками", - заявил Дикий.

Он отметил, что юг Украины всегда был засушливым, ведь количество осадков там было на грани потребности для сельскохозяйственных земель, "а теперь эта граница очень сильно сдвигается".

"Там было засушливо, а становится еще в разы засушливее. Кроме того, очень усиливается выветривание... Воды становится меньше, она высыхает, и почва подвергается гораздо более сильной, чем раньше, ветровой нагрузке... Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и выносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять за 20 лет, если ничего с этим не делать", - сказал Дикий.

При этом ученый отметил, что поднятие уровня мирового океана и возможные подтопления Украины - это далекая перспектива.

"А вот опустынивание в двух его проявлениях, то есть уменьшение количества воды и выветривание почв, это перспектива ближайших 10-20 лет. Это то, с чем надо бороться уже", - подчеркнул Дикий.

Как сообщал УНИАН, согласно с новым докладом ООН, пандемия COVID-19 не замедлила процесс изменения климата, а выбросы углекислого газа быстро восстанавливаются после временного спада из-за экономического замедления и не приближаются к целям сокращения. Концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает оставаться на рекордно высоких уровнях, что приведет к опасному потеплению планеты. Повышение глобальной температуры усиливает разрушительные экстремальные погодные условия во всем мире, что постепенно влияет на экономику и общество.

Начальник Днепропетровского регионального гидрометцентра Василий Гринчак считает, что в следующие 50-100 лет в Украине будет становиться только теплее. Это принесет жаркое и сухое лето, которое может стать почти на месяц длиннее.

Из-за изменений климата в Украине уже через 50 лет могут появиться новые звери и растения, при этом привычные нам - пропадут, а некоторые регионы превратятся в пустыни. Также все чаще будут случаться наводнения и смерчи.

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Автор: Александр Топчий