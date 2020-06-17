Последствия вырубки: в сети появились фото "лысых" Карпат

За год объемы незаконных вырубок в Украине выросли в семь раз и достигли почти 120 тысяч кубометров.

Во Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой в сети опубликовали фотографии последствий массовой вырубки лесов в Карпатах.

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Фото опубликованы на странице Dronarium Украина в Facebook.

"Карпаты, которые лысеют с невероятной скоростью", - говорится в подписи к фото.

Сообщается, что за год объемы незаконных вырубок в Украине выросли в семь раз и достигли почти 120 тысяч кубометров.

Как сообщал УНИАН, экологи предупреждают о неизбежности экологической катастрофы.

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