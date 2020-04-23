В Запорожье жители многоэтажки засняли павлина на балконе (видео)
12:13, 23 апреля 2020Экология
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Каким образом птица попала на балкон, остаётся загадкой.
Ярко-раскрашенные перья и сложенный хвост - павлин на запорожском балконе / скриншот из видео
В Запорожье жители одной из квартир многоэтажки засняли павлина на балконе.
Об этом сообщает "Голос Запорожья".
Каким образом птица прилетела на балкон к людям – остаётся загадкой. Многие предположили, что павлин мог покинуть зоопарк.
Как сообщал УНИАН, во Львове на балконе многоэтажки поселилось 1700 летучих мышей, занесенных в Красную книгу Украины.
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