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В Запорожье жители многоэтажки засняли павлина на балконе (видео)

12:13, 23 апреля 2020
Экология
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Ярко-раскрашенные перья и сложенный хвост - павлин на запорожском балконе / скриншот из видео

Об этом сообщает "Голос Запорожья".

Каким образом птица прилетела на балкон к людям – остаётся загадкой. Многие предположили, что павлин мог покинуть зоопарк.

Как сообщал УНИАН, во Львове на балконе многоэтажки поселилось 1700 летучих мышей, занесенных в Красную книгу Украины.

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