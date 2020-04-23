В Запорожье жители многоэтажки засняли павлина на балконе (видео)

Каким образом птица попала на балкон, остаётся загадкой.

В Запорожье жители одной из квартир многоэтажки засняли павлина на балконе.

Об этом сообщает "Голос Запорожья".

Каким образом птица прилетела на балкон к людям – остаётся загадкой. Многие предположили, что павлин мог покинуть зоопарк.

Как сообщал УНИАН, во Львове на балконе многоэтажки поселилось 1700 летучих мышей, занесенных в Красную книгу Украины.