Такого количества черепах здесь еще никогда не видели.

В Запорожье в одном местных прудов центральном парке отдыха произошло настоящее нашествие черепах.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Такого количества черепах местные жители здесь еще ни разу не видели.

Сообщается, что причиной этого является настоящий бэби-бум в черепах, которых сюда завезли еще в 2009-м и им подошли условия обитания. Теперь же черепахи плавают в поисках пищи и греются в лучах осеннего солнца.

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Десятки черепах собрались вблизи пешеходного моста в ожидании того, что посетители парка будут их подкармливать.

Родиной этих красноухих черепах является Северная Америка и поэтому они могут переносить низкие температуры: при температуре минус 10 градусов они просто впадают в спячку.

Как сообщал УНИАН, недавно в Харьковской области в дикую природу вернули десяток болотных черепах. Все они удачно прошли реабилитацию в местном зоопарке. Туда в течение нескольких месяцев земноводных приносили горожане. У всех животных разные судьбы. Одни были больны из -за неправильного ухода, а хозяева от них просто отказались. Другие - попали в зверинец.

Автор: Олег Давыгора