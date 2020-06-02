Рада приняла закон о проведении инвентаризации украинских лесов

В последний раз инвентаризация лесов проводилась в Украине в 2011 году.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Лесной кодекс Украины, который предусматривает проведение инвентаризации украинских лесов.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2379 проголосовали 322 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к документу сказано, что объем бюджетных средств, необходимый для проведения национальной инвентаризации лесов, определен в размере около 9 млн грн ежегодно. Расчетный уровень необходимых затрат меняется от 7,7 млн грн до 12,6 млн грн в отдельные годы, что обусловлено необходимостью приобретения программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобильной техники.

Как отметила заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук, в последний раз инвентаризация лесов проводилась в Украине в 2011 году, поэтому сейчас нет полной информации о состоянии лесного фонда страны.

Справка УНИАН. В Украине с апреля 2015 года действует 10-летний мораторий на вывоз леса-кругляка за пределы территории Украины с целью сохранения украинских лесов от массовой вырубки.

При этом Гослесагентство и профильные ассоциации неоднократно призывали правительство снять мораторий из-за его неэффективности.

На сегодня лесохозяйственную отрасль и экспорт в Украине регулирует Закон «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов».

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