Этот вид ракообразных, обитающий вблизи побережья Атлантического океана в Северной Америке, как правило, имеет темный зеленовато-коричневый окрас.

В США выловили редчайшего "омара из сладкой ваты". Такое название он получил благодаря уникальному переливающемуся бледно-голубому панцирю.

Об этом сообщает издание Huffpost и публикует соответствующее видео.

Омара поймал Билл Копперсмит у побережья американского города Портленд в штате Мэн и даже уже назвал его Хэдди.

Читайте такжеВ США спасли двух редких оранжевых омаров (фото)Издание отмечает, что мужчина изначально воспринял морское ракообразное за игрушечного. "Я не знал, это игрушечный лобстер или что-то еще", - сказал он.

По данным Общества ловцов лобстеров штата Мэн, перламутровые омары — очень редкие. Шанс их найти — один на 100 миллионов.

Такие ракообразные обязаны своим оттенком пигменту под названием астаксантин. Он может сделать омара более уязвимым для хищников.

Ранее в водах Северной Каролины американцам удалось поймать рыбу из редкого вида окунеобразных ("Овечья голова"), имеющего характерные жуткие, похожие на человеческие, зубы.

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Автор: Ольга Робейко