В Куяльницком лимане в Одесской области вода изменила цвет и стала розовой.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В зависимости от того, с какой точки смотреть, можно заметить разные оттенки - от ржавого до бледно-розового.
Однако изменение цвета это не аномалия. Причиной может быть, к примеру, размножение большого количества рачков артемия или же микроводоросли.
"Эта водоросль содержит пигмент каротин, известный по окраске моркови или свеклы. Конечно, это красиво", - отметил заведующий отделом украинского научного центра экологии моря Александр Гончаров
По словам ученых, обычно такое бывает в августе.
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