Обычно такое явление наблюдается в августе.

В Куяльницком лимане в Одесской области вода изменила цвет и стала розовой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В зависимости от того, с какой точки смотреть, можно заметить разные оттенки - от ржавого до бледно-розового.

Однако изменение цвета это не аномалия. Причиной может быть, к примеру, размножение большого количества рачков артемия или же микроводоросли.

"Эта водоросль содержит пигмент каротин, известный по окраске моркови или свеклы. Конечно, это красиво", - отметил заведующий отделом украинского научного центра экологии моря Александр Гончаров

По словам ученых, обычно такое бывает в августе.

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Автор: Катерина Комолова