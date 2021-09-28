Мальков вырастили на форелевом заводе за государственные средства.

У реки Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областей впервые выпустили более 25 тысяч мальков лосося.

Об этом сообщает Министерство агрополитики и продовольствия Украины.

"В реки Прут, Черемош, Тиса и их притоки выпущено 25 282 экземпляров лосося дунайского общим весом около 199 кг", – говорится в сообщении.

Мальков вырастили на рыбоводном форелевом заводе "Лопушно" за государственные средства.

Зарыбление осуществлялось на основании научно–биологического обоснования "Проведения мероприятий по искусственному воспроизводству аборигенных представителей семейства лососевых в речных бассейнах Дуная и Днестра (на период 2019 – 2021 гг.)" Института рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины.

Как сообщал УНИАН, в июле в воды Днепра заселили более 1,5 миллиона краснокнижных рыб. В частности, специалисты выпустили в Днепр более 1,39 млн мальков краснокнижной стерляди (5,5 тонн), более 103 тыс. русских осетров (557 кг) и более 52 тыс. мальков севрюги (94 кг).

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Автор: Анна Нагорная