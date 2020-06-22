В Италии ледник накрывают брезентом, чтобы он не таял

С 1993 года ледник Презена потерял более трети своего объема.

На севере Италии ледник накрывают брезентом, чтобы защитить его от глобального потепления.

Об этом сообщает The Guardian.

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С 1993 года ледник Презена потерял более трети своего объема. Его начали накрывать еще в 2008 году. Тогда накрыли около 30 тысяч метров квадратных, а сейчас планируется накрыть 100 тысяч метров квадратных.

"Эта территория постоянно сокращается, поэтому мы охватываем ее как можно больше", - объясняет руководитель компании Carosello-Tonale Давид Паница.

Это специальное покрытие, которое отражает солнечный свет и поддерживает под брезентом низкую температуру. Таким образом, это сохраняет как можно больше снега и покрова ледника.

Как сообщал УНИАН, из-за сокращения сезона в связи с пандемией один из самых популярных горнолыжных курортов Австрии накрыл свой ледник защитной тканью, чтобы предотвратить его таяние.

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