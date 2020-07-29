цей матеріал доступний українською

В Индийском океане выловили гигантского ската весом 800 килограммов (фото)

04:20, 29 июля 2020
Экология
13 0
Пойманный скат весит 800 кг / Фото kalingatv.com

Огромная рыба попалась рыбакам случайно, когда они вышли в море ранним утром в понедельник, 27 июля. Это произошло недалеко от границы между штатами Западная Бенгалия и Одиша (Орисса), сообщает KalingaTV.

Когда гигантского ската вытащили на берег, посмотреть на него собралась толпа зевак.  Рыбаки продали ската на аукционе за 50 тысяч рупий.

 Читайте такжеВ ООН бьют тревогу: пандемия коронавируса серьезно ударила по экологии

Подобный улов в регионе не первый за год. В марте рыбаки выловили полосатого летучего ската весом почти в тонну.

Эти представители хрящевых рыб обитают на глубине 70 метров. Предположительно, пойманная особь была дезориентирована, сбилась с привычного маршрута и оказалась на мелководье.

Пойманный скат весит 800 кг / Фото kalingatv.com

Их мясо используется в приготовлении пищи, отдельные части востребованы в азиатской медицине. При этом Международный союз охраны природы присвоил полосатому летучему скату статус уязвимого.

Как сообщал ранее УНИАН, в Днепре рыбалке удалось поймать экзотических рыб, которые не водятся в нашем регионе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter