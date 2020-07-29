В Индийском океане выловили гигантского ската весом 800 килограммов (фото)

Его выловили на границе штатов Западная Бенгалия и Одиша.

У берегов индийского штата Западная Бенгалия пойман скат, вес которого составил 800 килограммов.

Огромная рыба попалась рыбакам случайно, когда они вышли в море ранним утром в понедельник, 27 июля. Это произошло недалеко от границы между штатами Западная Бенгалия и Одиша (Орисса), сообщает KalingaTV.

Когда гигантского ската вытащили на берег, посмотреть на него собралась толпа зевак. Рыбаки продали ската на аукционе за 50 тысяч рупий.

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Подобный улов в регионе не первый за год. В марте рыбаки выловили полосатого летучего ската весом почти в тонну.

Эти представители хрящевых рыб обитают на глубине 70 метров. Предположительно, пойманная особь была дезориентирована, сбилась с привычного маршрута и оказалась на мелководье.

Их мясо используется в приготовлении пищи, отдельные части востребованы в азиатской медицине. При этом Международный союз охраны природы присвоил полосатому летучему скату статус уязвимого.

Как сообщал ранее УНИАН, в Днепре рыбалке удалось поймать экзотических рыб, которые не водятся в нашем регионе.

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