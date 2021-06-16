У новорожденного животного две головы, два рта, два уха и четыре глаза.

В индийской деревне Чандаули, штат Уттар-Прадеш, корова родила необычного теленка-мутанта.

У новорожденного животного две головы, два рта, два уха и четыре глаза, пишет издание India.

Сообщается, что мать и детеныш здоровы. Жители деревни верят, что теленок - чудо, ниспосланное богами: жители близлежащих районов и деревень приезжают, чтобы посмотреть на редкий феномен.

По словам ветеринаров, такие отклонения происходят из-за аномального формирования клеток во время развития эмбриона. Старший ветеринар объяснил, что теленок не является божественным чудом.

"Во время развития плода клетки делятся на много частей, и иногда во время этого процесса происходит дополнительное деление клеток. Поэтому формируются две головы", - рассказал он.

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Автор: Олег Давыгора