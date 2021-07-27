Тюленя спасли несколько лет назад.

В Греции неизвестные убили гарпуном тюленя, который считался талисманом острова Алонисос.

Об этом пишет BBC.

Костис был назван в честь рыбака, спасшего его после шторма в 2018 году. Средиземноморский тюлень-монах стал символом острова.

Благотворительный фонд греческих тюленей, который несколько месяцев присматривал за Костисом, считает, что его убили из ружья. Сейчас убийцу разыскивают.

Читайте такжеВ зоопарке США родился малыш редкого тапира (видео)Благотворительная организация призвала всех, у кого есть информация, связаться с полицией и заявила, что собирается привлечь к ответственности виновного.

Отмечается, что в дикой природе может быть менее 700 средиземноморских тюленей-монахов, из которых почти половина живет в Греции.

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Автор: Людмила Жерновская