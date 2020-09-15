На станции родился детеныш тюленя Уэдделла.

На украинской полярной станции "Академик Вернадский" впервые родился детеныш тюленя.

Читайте такжеПингвины, морские слоны и тюлени-крабоеды: какие животные обитают возле станции "Академик Вернадский" (фото)Об этом говорится на странице Национального антарктического научного центра в Фейсбуке. "Вчера, 14 сентября 2020 года, команда 25-й УАЭ сообщила, что на о. Галиндез, где расположена наша станция, родился первый тблененок Уэдделла. Это девочка, которая пока напугана и держится матери", - говорится в сообщении.

Полярники отметили, что беременность у самок тюленей Уэдделла длится 10 месяцев, а рождение малышей происходит просто на льду. Каждая самка приносит по одному малышу. Новорожденные тюленята обычно весят 25-30 кг, а в длину – до 1,3 м, а когда станут взрослыми, должны весить около 400 кг.

Мать вскармливает малыша в течение семи недель. Когда кормление заканчивается, молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь. А живут эти тюлени относительно долго - 20 лет.

"Предлагаем традиционно всем вместе придумать имя для этой маленькой красавицы. Свои предложения пишите в комментариях к посту. Имя будет выбираться по лайками полярниками", - добавили ученые.

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Автор: Ирина Погорелая