В экопарке Харькова родился миниатюрный жеребенок (видео)

Назвали его в честь голливудского комедийного актера Лесли Нильсена.

Голубоглазый Лесли. Миниатюрный жеребенок родился в харьковском экопарке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Назвали его в честь голливудского комедийного актера Лесли Нильсена. У супругов лошадей, переехавших в Харьков из Нидерландов два года назад, это первенец.

Малыш, хоть и держится поближе к маме, но уже набрался сил и довольно прытко носится по вольеру.

Ранее УНИАН сообщал, что в харьковском экопарке публике представили огромного яка.