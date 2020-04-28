В экопарке Харькова родился миниатюрный жеребенок (видео)
10:49, 28 апреля 2020Экология
186 0
Назвали его в честь голливудского комедийного актера Лесли Нильсена.
В харьковском экопарке родились миниатюрный жеребенок
Голубоглазый Лесли. Миниатюрный жеребенок родился в харьковском экопарке.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Шанхае шестимесячное панденя показали посетителям зоопарка (видео)
Назвали его в честь голливудского комедийного актера Лесли Нильсена. У супругов лошадей, переехавших в Харьков из Нидерландов два года назад, это первенец.
Малыш, хоть и держится поближе к маме, но уже набрался сил и довольно прытко носится по вольеру.
Ранее УНИАН сообщал, что в харьковском экопарке публике представили огромного яка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter