Самке яка в экопарке под Харьковом привезли самца (фото)

Администрация парка надеется, что пара сможет дать потомство уже в конце этого года.

В расположенный в Харьковской области «Фельдман-Экопарк» привезли самца яка для создания пары с местной самкой.

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Как сообщается на сайте парка, сейчас животные находятся вместе в одном вольере, рядом с антилопами и другими копытными. Самец и самка познакомились и сейчас привыкают друг к другу.

Администрация парка надеется, что пара сможет дать потомство уже в конце этого года.

Отмечается, что як – самый крупный из современных парнокопытных обитателей высокогорья. Родиной этого покрытого шерстью быка является Тибет, где его приручили около трех тысяч лет назад и продолжают использовать как вьючное и мясомолочное животное.

Ранее в Одесском зоопарке у пары амурских тигров – Тайгера и Натали – родился детеныш.