Самке яка в экопарке под Харьковом привезли самца (фото)
17:37, 05 марта 2020Экология
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Администрация парка надеется, что пара сможет дать потомство уже в конце этого года.
Як из Ровно переехал под Харьков / Feldman-ecopark.com
В расположенный в Харьковской области «Фельдман-Экопарк» привезли самца яка для создания пары с местной самкой.
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Как сообщается на сайте парка, сейчас животные находятся вместе в одном вольере, рядом с антилопами и другими копытными. Самец и самка познакомились и сейчас привыкают друг к другу.
Администрация парка надеется, что пара сможет дать потомство уже в конце этого года.
Отмечается, что як – самый крупный из современных парнокопытных обитателей высокогорья. Родиной этого покрытого шерстью быка является Тибет, где его приручили около трех тысяч лет назад и продолжают использовать как вьючное и мясомолочное животное.
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