Активистам может грозить до 6 месяцев тюремного заключения.

В Великобритании протестующим против изменений климата, которые неоднократно блокировали движение на самой загруженной автомагистрали страны, грозят более суровые наказания, в том числе до 6 месяцев тюремного заключения.

Об этом заявило британское правительство, сообщает Reuters.

Отмечается, что активисты Insulate Britain хотят, чтобы правительство обязалось обеспечить утепление 29 миллионов домов. В последние недели они перекрывали объездные дороги, привязывались к дороге и облили краской проезжую часть автомагистрали M25, которая проходит через Лондон.

Правительство заявило, что внесет поправки в существующее законодательство, чтобы увеличить штрафы за перекрытие шоссе до неограниченного штрафа, 6 месяцев тюремного заключения или того и другого.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительство всегда будет стоять на стороне законопослушного большинства и обеспечивать самые суровые из возможных наказаний для преступников, которые намеренно останавливают работу основных дорог.

"Мы дадим полиции необходимые силы, чтобы остановить их безрассудное и эгоистичное поведение", - сказал Джонсон.

Ранее в Украине псевдоэкологи "терроризировали" несколько предприятий в Кривом Роге.

В частности, юристы "Арселор Миттал" рассказали, что псевдоэкологи обвиняли предприятие в экологических проблемах и подстрекали жителей города обращаться в суд, где каждый мог получить по 1 млн грн. По договоренностям, 20% от этой суммы истцы якобы должны были отдать псевдоэкологам под руководством экс-прокурора Кривого Рога.

Автор: Григорий Бондарь