Также псевдоэкологи проплачивают митинги против предприятий.

В Кривом Роге псевдоэкологи "терроризировали"несколько предприятий, в центре скандала с нападками оказался и "Арселор Миттал" – бюджетообразующее предприятие города.

В компании утверждают, что у них пытались отсудить 80 млн грн, сообщает "5 канал" со ссылкой на журналистское расследование "Стоп коррупции".

Юристы "Арселор Миттал" рассказали, что псевдоэкологи обвиняли предприятие в экологических проблемах и подстрекали жителей города обращаться в суд, где каждый мог получить по 1 млн грн. По договоренностям, 20% от этой суммы истцы якобы должны были отдать псевдоэкологам под руководством экс-прокурора Кривого Рога.

А также эти же "экологи" проплачивали митинги против предприятий. Таким образом, говорит юрист адвокатского объединения "Финэкс" Ольга Марченко, предприятию создавали ряд проблем.

"В конце концов, все сводилось к требованию откупных. Именно вымогательство денег - один из главных признаков так называемого экорейдерства", - говорится в материале.

Как пояснил партнер адвокатского объединения Иван Проданик, в вышеуказанном случае речь идет о вымогательстве под предлогом экологических тем.

Автор: Григорий Бондарь