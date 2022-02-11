Запрет для свободных прогулок домашних котов предлагают ввести из-за того, что они нападают на других животных.

В Западной Австралии хотят запретить домашним котам свободно гулять по улицам. В городе Фримантл владельцам животных предлагают выгуливать их на поводке, или строить для них вольеры.

Об этом сообщает ТСН.

Запрет для свободных прогулок домашних котов предлагают ввести из-за того, что они нападают на других животных. Недавно один такой усач едва не убил самую маленькую сову Австралии. Птицу вырывали из кошачьей пасти. Теперь сову спасают ветеринары. Другой кот напал на самку сумчатого барсука, ее уже вылечили и скоро выпустят на волю.

В центре дикой природы Западной Австралии рассказали, что каждый год к ним привозят сотни жертв кошачьих нападений. Из них выживает лишь половина.

Запретить домашним котам гулять по улицам предлагает муниципальный советник Фримантла. Ранее котам уже закрыли дорогу в парки. Теперь животным хотят запретить еще и гулять по улицам.

Подобный запрет уже действует в городе Нокс. Там владельцев котов наказывают штрафами, если их любимцы гуляют по улицам без присмотра. Инициатива уже вызвала споры, ведь некоторые люди считают, что на животных нападают не домашние, а бездомные коты.

По статистике, дикий кот в Австралии уничтожает гораздо больше животных, чем домашний. С XVIII века, именно тогда на территории страны появились эти животные, бесследно исчезли примерно 20 видов небольших австралийских млекопитающих.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Швейцария может первой в мире запретить тестирование лекарств на животных.

Вас также могут заинтересовать новости: