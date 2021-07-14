В зоопарке американского штата Колорадо родились лемуры-близнецы.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Работники зоопарка говорят, что малыши чувствуют себя хорошо. Сейчас они проводят все время с мамой.
Отмечается, что пол новорожденных еще не определили, соответственно и имен у малышей пока нет.
Читайте такжеВ Одессе мужчина спас птичку от жары - видео умилило сетьЛемуры считаются уязвимым видом - поэтому в зоопарке очень радуются этому хвостатому пополнению.
Как известно, лемурообразные встречаются только на Мадагаскаре и на Коморских островах.
Они дожили до настоящих дней благодаря изоляции Мадагаскара, поскольку высшие приматы не смогли попасть на остров.
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