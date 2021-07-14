Малыши постоянно находятся с мамой.

В зоопарке американского штата Колорадо родились лемуры-близнецы.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Работники зоопарка говорят, что малыши чувствуют себя хорошо. Сейчас они проводят все время с мамой.

Отмечается, что пол новорожденных еще не определили, соответственно и имен у малышей пока нет.

Читайте такжеВ Одессе мужчина спас птичку от жары - видео умилило сетьЛемуры считаются уязвимым видом - поэтому в зоопарке очень радуются этому хвостатому пополнению.

Как известно, лемурообразные встречаются только на Мадагаскаре и на Коморских островах.

Они дожили до настоящих дней благодаря изоляции Мадагаскара, поскольку высшие приматы не смогли попасть на остров.

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Автор: Людмила Жерновская