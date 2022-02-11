Кирпич для отделки здания на 60% состоит из переработанного мусора.

На Манхэттене, одном из округов Нью-Йорка, появилось здание, фасад которого отделан материалом из переработанных отходов строительства.

Об этом сообщает американский журнал Fast Company.

Новое здание расположено на углу 47-й Западной улицы и Одиннадцатой авеню - в Hell's Kitchen, районе Манхэттена, известном своей промышленной атмосферой.

Жилой комплекс на 219 помещений получил название The West. Первые семь его этажей и вестибюль украсили кирпичом, впрочем, не совсем новым.

Производитель этого кирпича - StoneCycling - изготавливает этот материал из 60 различных видов строительного мусора. От того, какие именно материалы использовали, зависит и цвет кирпича. Тона варьируются от "нуги" до "фисташкового" и цвета "соль с перцем".

Для отделки фасада The West использовали цвет "трюфель". Кирпич этого цвета на 60% состоит из переработанных керамических унитазов, черепицы и стали. Отходы поступали из Нидерландов, Германии и Великобритании.

Вблизи кирпич имеет неоднородный вид. Некоторые плитки гладкие, другие как наждачная бумага. И каждый кирпич был обработан вручную тонким покрытием из стеклянных частиц, из-за чего поверхность немного блестит.

Из-за цвета и несовершенного вида кирпича здание не отличается разительно от других зданий в старом районе города.

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