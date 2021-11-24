В Финляндии лишь 1% отходов попадает на свалки, подавляющая же часть перерабатывается.

Украина углубит сотрудничество с Финляндией в направлении обращения с бытовыми отходами.

Как сообщает пресс-служба Минрегиона, об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов во время встречи с послом Финляндской Республики в Украине Пяйви Лайне.

Отмечается, что в Финляндии лишь 1% отходов попадает на свалки, подавляющая же часть перерабатывается. Это результат взаимодействия центральной и местной власти, а также осведомленности граждан страны. Перенимать этот опыт планирует и Украина.

"Финляндия — страна, которая демонстрирует высокие стандарты экологического обращения с отходами. Практически все граждане этой страны сортируют мусор. В результате 99% бытовых отходов перерабатывается. Этот опыт будет полезен для Украины. Так, подобный процесс уже идет в громадах — в 1725 населенных пунктах нашего государства внедрен раздельный сбор бытовых отходов. Но необходимо масштабировать это направление и внедрять в стране полезные практики международных партнеров", — подчеркнул Чернышов.

Читайте такжеВ Одесской области на Дунае разрушается дамба - под ней метровые пустотыВ пресс-службе напомнили, что благодаря реализации раздельного сбора мусора в 2020 году в Украине переработано и утилизировано около 6,3% бытовых отходов.

В свою очередь Лайне отметила, что Финляндия готова делиться опытом и помогать украинским громадам реализовывать проекты по переработке отходов. "К тому же у нас есть предприятия, которые мусор перерабатывают в энергию. Таким комплексным методом мы улучшаем экологию нашей страны", — добавила она.

Переработка отходов в Украине

Как сообщал УНИАН, в июле 2020 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2207-1-д "Об управлении отходами".

Документ устанавливает порядок сбора, вывоза и обработки отходов, обеспечивает внедрение их раздельного сбора и рециклинга, предусматривает требования к качественному предоставления услуги по управлению отходами и начислению платы за такую услугу.

Автор: Лидия Селезнева