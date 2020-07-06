"Мы останемся без рыбы": ученые прогнозируют исчезновение большинства видов рыб к 2048 году

Такое ускоренное снижение численности станет следствием рыбного лова и загрязнения морей, которые превратились в свалку.

Ученые считают, что большинство видов рыб полностью исчезнет до 2048 года.

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"К 2048 году мы останемся без рыбы", – заявляют ученые-океанографы и экономисты Северной Америки, передает 112.ua со ссылкой на Science. "По нашим анализам, если не произойдут изменения, то, исходя из нынешней ситуации, прогнозируется возникновение серьезной угрозы обеспечению всего мира пищей, качества прибрежных вод и стабильности экосистемы, что повлияет на нынешнее и будущее поколения". Нарушение состояния морей на самом деле истощает экосистему океанов, подвергая опасности обеспечения продовольствием жителей нашей планеты. Если ничего не будет сделано, то виды, которые населяют море, за 20 лет исчезнут", – утверждают ученые.

Такое ускоренное снижение численности – следствие рыбного лова и загрязнения морей, которые превратились в свалку.

Обратный эффект тоже вполне реален, поскольку любой вид, что восстановил нормальный уровень размножения, укрепляет здоровье и стабильность океанов, а также усиливает их способность выдерживать такие удары, как загрязнение и глобальное потепление.

"Все эти данные также показывают, что, пока не стало слишком поздно, нынешние тенденции еще возможно остановить, – оценивают ситуацию ученые и добавляют, – на это время морские зоны, которые охраняются, составляют менее 1% морей и океанов планеты".

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