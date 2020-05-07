Тропические рыбы заселились в Японском море из-за выбросов с АЭС

Тропические виды скоро смогут колонизировать обширные районы побережья, что резко изменит прибрежные экосистемы.

Тропические рыбы и другие виды смогли заселить небольшую прибрежную зону в Японском море благодаря выбросам с близлежащей атомной электростанции.

Теплая вода с АЭС нагревает воду в океане, делая возможным выживание тропических видов, пишет НВ со ссылкой на New Scientist.

С 2004 года Рейджи Масуда из Киотского университета и его коллеги каждую зиму проводят подводные съемки на трех прибрежных участках возле Киото. Одна из этих площадок нагревается водой, используемой для охлаждения АЭС Такахама, поддерживая температуру воды зимой около 13,6 ° C.

Там дайверы увидели как больше рыбы в целом, так и большее разнообразие видов, включая тропические виды, такие как Pomacentrus coelestis и Stethojulis interrupta. Тропические беспозвоночные включали длиннохвостого морского ежа.

"Морских ежей расплодилось очень много, так как вокруг не было хищников", - говорит Масуда.

Эти тропические виды не были замечены на двух других участках, хотя зимние температуры были лишь незначительно ниже, на 12,3 и 11,7 °C.

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В феврале 2012 года работы на атомной станции были приостановлены из-за катастрофы на Фукусиме. Зимние температуры воды в месте погружения упали на 3 ° C до 10,6 °C, и все тропические виды исчезли. Во время съемок вскоре после приостановки водолазы видели умирающих рыб и морских ежей. В 2017 году два из четырех блоков на АЭС были перезапущены, и тропические виды постепенно возвращаются.

Масуда считает, что результаты показывают, что зимние температуры воды в регионе чуть ниже критического уровня, необходимого тропическим видам для выживания. В связи с глобальным потеплением температура воды вокруг умеренных районов Японии быстро растет, а это значит, что тропические виды скоро смогут колонизировать обширные районы побережья, что резко изменит прибрежные экосистемы.

"Владельцы магазинов для дайверов могут быть рады такой перемене. Рыбаки нет. Рыбы в умеренных водах имеют лучшую коммерческую ценность, поскольку они гораздо вкуснее", - говорит Масуда.

Результаты показывают, что глобальное потепление резко изменит морские экосистемы вокруг умеренных районов Японии в течение следующих нескольких десятилетий.

Тем не менее, в водах, температура которых не находится вблизи критического уровня, подобное увеличение может иметь гораздо меньший эффект. Например, исследования в тропических водах вокруг Тайваня не обнаружили никаких доказательств того, что более теплая вода от атомных станций влияет на сообщества рыб.

Ранее сообщалось, что электрокомпания Tokyo Electric (TEPCO) предложила сбросить радиоактивную воду из разрушенной атомной электростанции Фукусима в Тихий океан, поскольку не хватает места для ее хранения.